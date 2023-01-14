Göz-Göz’de yeni iddia

Spor Toto Birinci Lig'de Play- Off hedefleyen Göztepe, golcü transferini bitirmek için düğmeye bastı. Gol yollarında yollarını ayırmaya hazırlandığı Ajdein Hasic, sakat olan Hüsamettin, formsuz olan Kvasina ve Ali Akman'dan bir türlü istediği verimi alamayan Göz-Göz listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı dönemde ısrarla istediği Artem Kravets defterini yeniden açtı. O dönemde Kayserispor'la sözleşme imzalayan ve ara dönemde Sakaryaspor'dan ayrılarak boşa çıkan Ukraynalı futbolcuyla Göz-Göz'ün yeniden ilgilendiği iddia edildi. Beş yıldır Türkiye'de bulunan 33 yaşındaki futbolcunun bonservis maliyetinin olmaması Göztepe yönetimin elini güçlendiriyor.



DİNAMO KİEV'DE YETİŞTİ

Dış transferde hücum bölgesi için Eyüpspor'dan Pa Dibba ve Bodrumspor'dan ayrılan eski golcüsü Adis Jahovic ile ismi anılan Göztepe'nin Kravets'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. Kariyerinde Dinamo Kiev, Granada, Stuttgart gibi ekiplerde forma giyen tecrübeli futbolcunun futbol hayatında yeni bir çıkış yapmak için İzmir ekibi Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaşabileceği öğrenildi. Kravets, Türkiye'de Kayseri ve Sakarya'nın yanı sıra Konyaspor forması da giydi.





DAVİD TİJANİC ADALAH'A KİRALANDI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarıkırmızılı ekibin bu sezon beklenen verimi alamadığı David Tijanic, Suudi Arabistan ekibi Al-Adalah FC'ye kiralandı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibine kiralandığını duyurdu. On numara pozisyonunda forma giyen Tijanic, Göztepe'ye 2021-22 sezonu başında Rakow ekibinden yüksek bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Tijanic, Göztepe'nin ara dönemde Mesut'un ardından resmi olarak yollarını ayırdığı 2. isim oldu.