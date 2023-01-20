Gol düellosunu Messi kazandı

CRİSTİANO Ronaldo ile Lionel Messi'nin belki de son kez karşı karşıya geldiği maçta PSG, Riyadh All Star'ı 5-4 mağlup etti. Lionel Messi 1, Ronaldo ise 2 gol attı. İki takım Riyad Sezon Kupası için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşılaştı. Ronaldo ile Messi 'nin Aralık 2020'den sonra ilk kez karşı karşıya geldiği ve 'Son Dans' olarak nitelendirilen tarihi maçın gol perdesini 3. dakikada Lionel Messi açtı. Karşı karşıya pozisyonda şık bir dokunuş yapan Arjantinli yıldız takımını öne geçirdi. Riyadh All Star, 33'te penaltı kazandı.

Topun başına geçen Ronaldo skoru 1-1'e getirdi. PSG 43'te Marquinhos'un golüyle 2-1 öne geçti. 45+3'te Neymar'ın penaltısını kaleci Al Owais kurtardı. 45+6'da Ronaldo bir kez daha sahneye çıkıp skoru 2-2'ye getirdi. PSG 53'te Ramos'un golüyle skor 3-2'ye geldi. 56'da Hyun Soo Jang'in kafa vuruşuyla skor yeniden eşitlendi. 60'ta Mbappe'nin kullandığı penaltıda top ağlara gitti ve PSG bir kez daha öne geçti: 4-3. PSG, 78. dakikada Ekitike'nin golüyle skoru 5-3'e getirdi. Maçın sonucunu ise 90+4. dakikada Anderson Talisca'nın attığı şık gol belirledi: 5-4.