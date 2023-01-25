Bodrum’a yıldız forvet

Spor Toto 1. Lig'de zirve hesapları yapan Bodrumspor, ara transfer hamlelerine devam ediyor. Dever Orgill, Aminu Umar, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Yeşil ve Eren Albayrak transferleriyle ses getiren yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'den bir yıldız isme daha kanca attı. Bodrumspor, Antalyaspor'un kadrosunda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını söylediği Sinan Gümüş'e kanca attı. Oyuncunun menajeri ile görüşen ve el sıkışan yeşil-beyazlı kurmaylar, hücum hatına önemli bir takviye yapmış olacak. Sinan, Antalya formasıyla ilk yarıda 1'i kupa, 10'u ligde 11 maçta oynadı. Almanya doğumlu hücumcu, TSV Aach Linz, SC Pfullendorf altyapılarında, Pfullendorf U-17 takımında, VfB Stuttgart U-19 takımında, Stuttgart II takımında, G.Saray, Genoa, Antalya, F.Bahçe'de forma giydi.

ÜMİT YÖNEY