Kaf-Kaf’tan acı fren

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderlik hesapları yapan Karşıyaka fren yaptı. Ara transfer döneminde kadrosunu daha önce aynı ligde kupa kaldırmış önemli isimlerle güçlendiren Kaf-Kaf, 1-0'lık Şile Yıldızspor yenilgisi sonrası zirve umutlarını iyice azalttı. Ligde 36 puanı bulunan Karşıyaka bitime 13 maç kala haftayı 52 Orduspor karşısında aldığı galibiyetle bitiren lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yeniden 10 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki Ordu ekibinin 5 puan gerisinde bulunan KSK, puanını 37 çıkaran Belediye Derincespor'un arkasında beşinciliğe gerilerken, Play-Off hattındaki yerini de sıkıntıya soktu. Grupta 7. sıradaki Nevşehir Bld ve Belediye Kütahyaspor aldıkları galibiyetlerle İzmir temsilcisiyle puanlarını eşitledi.

KARŞIYAKA AĞIR YARALI

LİGDE 6 karşılaşma sonrasında kaybeden Karşıyaka, büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel'in ilk 11'de tercih ettiği oyuncular ise eleştirilerin odağı oldu. Cezalı Fatih Ergen yerine Caner'in oynaması ve takımın golcü ismi Fatih Taşdelen'in ilk yarı yedek kalması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.