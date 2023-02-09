Deprem kulüpleri de vurdu

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, spor kulüplerini de vurdu. Deprem bölgesinde yer alan tüm kulüpler felaketten etkilenirken, spor camiası art arda gelen ölüm haberleriyle adeta yıkıldı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. 28 yaşındaki Ahmet Eyüp'ün önceki gün cansız bedenine ulaşıldı.

ÇİFTTEN ACI HABER GELDİ

BAL'DA 2. Grup'ta lider Kahramanmaraş İstiklal Spor'da birçok oyuncu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman hayatını kaybetti. TVF Kadınlar 1. Ligi'nde Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.

TVF Erkekler Voleybol 2. Lig ekibi Malatya BŞB Takımı'ndan Mehmet Can Ağırbaş ve Emincan Kocabaş da hayatını kaybetti. İskenderun Yardımcı Antrenörü İbrahim Halil Ölmez ve BAL ekiplerinden Antakya Belediyespor Başkanı Erhan Önal da vefat etti. Şanlıurfa Gençlikspor'un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak, Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Hakan Doğan vefat etti. Enkaz altında kalan güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz vefat etti. Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nden Yağız Uçurum, Yağmur Uçurum ve babaları Uğur Uçurum ile anneleri Gökçe Uçurum'da hayatını kaybetti.

HALEN GÖÇÜK ALTINDALAR

BİRÇOK sporcu da deprem sonrası enkaz altında kaldı. Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktörü Taner Savut'un da iddiaların aksine halen göçük altında olduğu belirtildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın yanı sıra İskenderun'da kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U-19 oyuncusu Burak Duraltı, Vefakent Hatay BŞB Hentbol Takımı oyuncusu Cemal Kütahya kurtarılmayı bekliyor. BAL ekibi Kahramanmaraş İstiklalsporlu Barış Civelek yaralı kurtarıldı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE YAĞDI

GÖÇÜK altında cansız bedenine ulaşılan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 28 yaşındaki file bekçisinin acı haberini Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarıyla duyururken, başta kendi takımı olmak üzere, tüm spor kulüpleri, federasyon, takım arkadaşları taziye mesajları paylaştı.

ALTINORDU YASTA

DEPREM felaketinde hayatını kaybeden futbolcu Taner Kahriman'ın vefatı özellikle İzmir'deki eski takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve futbolseverleri yasa boğdu. Son olarak K.Maraş İstiklalspor Tesisleri'nin enkazından yarılı olarak kurtarılıp, hastanede yaşamını yitiren Kahriman İzmir'de Bucaspor ve Altınordu'da uzun yıllar forma giymişti. Altınordu Kulübü ve futbolcunun aynı dönemde birlikte forma giydiği Leicester City'den Çağlar Söyüncü başta olmak üzere eski takım arkadaşları Taner Kahriman için duygusal mesajlar paylaştı.

GÖZ-GÖZ VE KAF-KAF'TA ŞEHİT HABERLERİ ÜZDÜ

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay'dan İzmir'in iki güzide kulübü Göztepe ve Karşıyaka için acı haberler geldi. Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Göztepe taraftarı Mehmet Kalaycı kaldığı otelin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan depremlerde Karşıyaka taraftarı Eren Taşkın (20) da şehit oldu. Karşıyaka'ya gönül verip Hatay'da askerlik görevini yaparken deprem felaketine yakalanan Taşkın'ın cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi. Göztepe ve Karşıyaka Kulüpleri, depremde hayatını kaybeden taraftarları için taziye mesajları yayınladı.

BUCA 1928'DE DEPREM ACISI

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından kardeş acısı yaşadı. Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te ikamet eden kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın, 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası vefat ettiği bildirildi. Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden annesi Tülay Yıldırım halen enkaz altında olduğu, babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Bucaspor 1928 Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, fizyoterapist Kahraman için taziye mesajı yayınlayarak, "Tüm dualarımız anne Tülay Yıldırım ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen tüm yurttaşlarımız ile" ifadelerine yer verdi.