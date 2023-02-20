Özyazıcı’yı uğurladık

Trabzonspor tarihine adını yazdıran efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı (87) önceki gün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özyazıcı için eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu millet bahçesinde tören düzenlendi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı törenin ardından Özyazıcı'nın cenazesi İskenderpaşa Cami'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski yöneticiler, futbolcularla, spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özyazıcı'nın cenazesi Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



MİLLET BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Eski Hüseyin Avni Aker Studyumu'nun bulunduğu millet bahçesinde depremde hayatını kaybedenler ve Ahmet Suat Özyazıcı için saygı duruşu ile başlanan törene spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları yer aldı. Burada konuşma yapan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Camiamız babasını kaybetti. Bizim için çok önemli bir simgeydi. Onun için filazof diyebilirim" dedi.