Depremzedeye Kartal morali

DENİZLİ Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ve yönetim kurulu üyeleri Ozan Orpak, Yavuz Cinkaya ve Samet Baştürkmen, deprem nedeniyle Hatay'da evleri yıkılan ve Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen Turunç ailesini ziyaret etti. Ziyarette ailenin Beşiktaş taraftarı gençleri 16 yaşındaki Barancan Turunç ile 24 yaşındaki ablası Selen Turunç'a cep telefonu ve forma hediye eden Sever, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de telefonla görüntülü arayarak gençleri görüştürdü.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çebi, aileyi Vodafone Park'ta bir maçı izlemeye davet etti. Siyah-beyazlı ekibin eski kalecisi Tolga Zengin de Turunç ailesiyle görüntülü konuşup, depremzede aileye moral verdi. Baba Adnan Turunç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendilerini Denizli'ye getirerek yurda yerleştiren AFAD yetkililerine de teşekkür eden Turunç, iyi bir fırın ustası olduğunu, sağlık sorunları geçtikten sonra kentte iş arayacağını sözlerine ekledi.

SEBAHATTİN ALP