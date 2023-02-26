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Haberler Spor Aslan’da rota İtalya

Aslan’da rota İtalya

Serie A‘dan birçok yıldızı kadrosuna katan Aslan, Inter’den Gagliardini’ye de kanca attı

26.2.2023

Aslan’da rota İtalya
YAPTIĞI transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'da İtalya çıkarması devam ediyor. Mauoro Icardi, Mertens, Torreira, Zaniolo ve Oliveira gibi Serie A'da oynamış önemli yıldızları kadrosuna katan Aslan, rotasını bir kez daha Çizme'ye çevirdi. Sarı kırmızılılar, Inter forması giyen Roberto Gagliardini'yi gündemine aldı. Interlive'de yer alan haberde, "Inter'den bir oyuncu daha Icardi'nin takımına katılıyor" ifadeleri yer aldı. 7 sezondur Inter'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 17 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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