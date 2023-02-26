NBA’da tarihi maç

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi. Kings ile Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

MALİK MONK'TAN TOPLAM 45 SAYI

SEZONUN 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi. Atlanta Hawks ise milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği C.Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti. Cedi Osman yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı. Golden State Warriors, Alperen Şengün'ün görev yaptığı H.Rockets'ı 116-101'lik skorla geçti. Alperen ise 24 dakika görev aldı ve 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.