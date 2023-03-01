En iyiler ödüllerini aldı

Futbolda 2022 yılının en başarılı isimleri, Paris'te düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Paris'te düzenlenen geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

PELE DE UNUTULMADI

Aralık ayında hayatını kaybeden Brezilyalı efsane yıldız Pele'nin de anıldığı törende 'En iyi erkek futbolcu' Arjantinli Lionel Messi seçildi. Arjantinlilerin damga vurduğu gecede en iyi erkek kaleci Emiliano Martinez oldu.

En İyi Erkek Teknik Direktör Arjantin ile şampiyonluğa uzanan Lionel Scaloni, En İyi Taraftar da Arjantin Milli Takımı taraftarları seçildi. Kadınlarda ise en iyi futbolcu Alexia Putellas (FC Barcelona), En İyi Kaleci Mary Earps (Manchester United), En İyi Teknik Direktör ise Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı) oldu. Gecede ayrıca erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı en iyi 11'ler de belirlendi.