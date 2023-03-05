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Bergama Bld vurgun yedi

Ara öncesinde Fatsa’ya yenilen kırmızı-lacivertliler, 68 Aksaray’a mağlup olarak yarışta yara aldı

5.3.2023

Bergama Bld vurgun yedi
3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bergama Belediyespor, Fatsa Belediyespor'un ardından sahasında 68 Aksaray Belediyespor'a da mağlup oldu, yarışta yara aldı: 0-2. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı. 84. dakika Batuhan'ın attığı golle 1-0 geriye düşen İzmir temsilcisi, 90+6. dakikada Hasan'ın skoru 2-0'a getirmesiyle kahroldu.
Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen ara öncesinde deplasmanda Fatsa Belediyespor'a da yenilen Bergama Belediyespor, Aksaray ekibi karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini iki maça çıkardı, 27 puanda kalarak Play- Off yarışında ağır bir darbe daha yedi.
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