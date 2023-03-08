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Haberler Spor Filede KSK fırtınası

Filede KSK fırtınası

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde oynadığı son 6 maçı da kazanarak Play-Off hattı için 4. sıradaki Muratpaşa Bld’yi takip ediyor

8.3.2023

Filede KSK fırtınası

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, ligde zaman zaman inişli-çıkışlı bir performans gösterse de son 6 haftada oynadığı hiçbir maçını kaybetmeyerek yükselişe geçti. Yeşil-kırmızılılar, play-off hattı için gözünü karartırken, 4. sıradaki Muratpaşa Belediye'nin ensesinde hata yapmasını bekliyor. Kaf- Kaf'ın bu başarılı dönemindeki en büyük özelliği de pes etmemesi oldu.

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Karşıyaka Voleybol Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları da AVR Atletik maçı sonrasında, "Vazgeçmeden ve yardımlaşarak kazandık. Oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum" demişti. Öte yandan Karşıyaka Voleybol, 12 Mart Pazar günü İzmir derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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