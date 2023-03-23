İzmir DSİ Spor 1. Lig’e koşuyor

TVF Kadınlar 2. Ligi'nin flaş ekibi İzmir DSİ Spor adım adım 1. Lig'e koşuyor. Normal sezonda 5. Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, 18 maçta 17 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti, lider olarak Play-Off Çeyrek Finallerine yükseldi. 53 set alıp, 11 set veren İzmir DSİ Spor, Samsun E Grubu'nda Play-Off Çeyrek Finalleri'nde de fırtına gibi esti. Aksaray 1989 Spor'u 3-0, Çarşı Spor'u 3-1 ve Zeren Spor'u 3-2 yenip, 3'te 3 yapan İzmir temsilcisi, lider olarak Play-Off Yarı Finalleri'ne yükseldi. İzmir DSİ, Amasya 1. Grup'ta Play-Off Yarı Finalleri'nde İmamoğlu Belediyespor'a 3-2 yenildi, Başarı Sigorta Orhaniye İnegöl Voleybol'u ve Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etti.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
İzmir DSİ Spor, yarı finallerde de başarılı olup lider olarak Play-Off finallerine adını yazdırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, yarın başlayacak Play-Off finallerinde Samsun'da A Grubu'nda Beykoz Belediyespor, Zeren Spor ve Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor Kulübü ile 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki maçların programı şöyle: Yarın: (12.00) Zeren Spor, 25 Mart Cumartesi (14.00) Fethiye Lokman Hekim Zirve SK, 26 Mart Pazar (13.00) Beykoz Belediyespor. İzmir DSİ Spor, başarılı çizgisini devam ettirip şampiyon olarak İzmir'e dönmeyi
BERKE ÖZBAY