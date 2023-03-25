Galatasaray potada finalde

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring finale adını yazdırdı. İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımına deplasmanda 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla tur atlayan sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi de belli oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde, Fransa takımları Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL karşılaştı. Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları 5 ve 12 Nisan'da yapılacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde Fransız ekibini devirerek kupayı müzesine götürmek istiyor.

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