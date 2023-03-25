  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Galatasaray potada finalde

Galatasaray potada finalde

25.3.2023

Galatasaray potada finalde
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring finale adını yazdırdı. İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımına deplasmanda 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla tur atlayan sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi de belli oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde, Fransa takımları Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL karşılaştı. Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları 5 ve 12 Nisan'da yapılacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde Fransız ekibini devirerek kupayı müzesine götürmek istiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA