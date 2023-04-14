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Haberler Spor Arda Turan Eyüpspor'un teknik direktörü oldu

Arda Turan Eyüpspor'un teknik direktörü oldu

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra sonra teknik direktörlük görevine başlayacağını belirten Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu. 36 yaşındaki Arda Turan'ın bugün resmi imzayı atması ve takımın başında ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

14.04.2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023, 13:06

Arda Turan Eyüpspor’un teknik direktörü oldu

Futbol kariyerini Galatasaray'da sona erdiren Arda Turan'ın yeni takımı resmen belli oldu. Bir süredir hocalık için çalışmalarını sürdüren ve teknik ekibini belirleyen genç hocanın yeni adresi Eyüpspor oldu.

Gelen habere göre, Arda Turan'ın Eyüpspor'un bu pazar Göztepe ile oynayacağı maçta takımın başında olacağı ve teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavını vereceği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da, teknik direktör Zafer Turan ile yakın zamanda yollar ayrıldı.

ASBAŞKAN DOĞRULADI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız; "Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu." dedi.

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