Altınoluk dağıldı

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig Play-Off Final Grubu ilk maçında Edremit Belediye Altınoluk, Beşiktaş Ceylan'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı: 3-1. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki müsabakaya iyi başlayan İstanbul temsilcisi, başa baş geçen seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette güçlü rakibi karşısında Balıkesir ekibi adeta dağıldı. Edremit'e sayı şansı vermeyen Beşiktaş, seti 25-12 alarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette harika bir oyun ortaya koyan Altınoluk başa baş bir mücadele verdi. Edremit Bld Altınoluk, bu seti 25-23 kazanarak umutlandı: 2-1. Dördüncü sette oyuna yeniden ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, adeta oyunu domine etti. Bu seti de 25-15 kazanan Beşiktaş Ceylan maçı da 3-1 kazandı. Edremit Belediye Altınoluk, Play-Off Final Grubu 2. maçında bugün saat 16.30'da Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek.

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