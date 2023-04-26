Sivaslı Belediyespor Bölgesel Amatör’de

Uşak 1. Amatör Lig'de normal sezonu oynadığı 26 karşılaşmada 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 70 puan ile zirvede tamamlayan Sivaslı Belediyespor, adını ilk önce Play-Off finaline yazdırdı. Uşak 1. Amatör Lig'de normal sezonu 2. ve 5. biteren takımların kendi aralarında oynadıkları çeyrek ve yarı final karşılaşmaları sonunda Yayalaspor da adını finale yazdıran ekip oldu ve finalde Sivaslı Belediyespor'un rakibi oldu. Hafta sonunda Uşak Barış Battal Stadı'nda oynanan final karşılaşmasını 2-0 kazanan Sivaslı Belediyespor, adını Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yazdıran ekip oldu. Karşılaşma sonunda şampiyon Sivaslı Belediyespor'a kupasını Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi, Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diledi.



SERVET SARUN

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