Sporculardan Zolan’a ziyaret

BURSA'DA düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası'nda 3. olan Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Avrupa 3'ncüsü olan Münife Aydın Doğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Uğur İnan ile birlikte hentbol takımı sporcuları ve Judoka Münife Aydın Doğan katıldı. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri çok seviyoruz ve her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Zolan ile günün anısına sporcular kazandıkları kupa ve madalyalar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEBAHATTİN ALP