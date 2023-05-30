Sertaç Şanlı gasp edildi

İspanya liginde forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu Sertaç Şanlı'nın saati çalındı. İspanyol basınında çıkan habere göre; A milli oyuncu, 27 Mayıs gecesi gittiği karakola verdiği şikayette 25 bin Euro'luk (538 bin Türk Lirası) saatinin çalındığını bildirdi. Sertaç Şanlı'nın Paseo de Gracia'da yürüdüğü sırada, iki kişinin motosikletle oyuncuya yaklaştığı ve bileğindeki saati aldığı belirtildi. Soygunu önleme girişimi yapmayan Şanlı'nın, herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi. Şikayetin ardından bölge polisi şüphelileri yakalam için çalışma başlattı.

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