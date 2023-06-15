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Haberler Spor A Milli takım Riga’ya gitti

A Milli takım Riga’ya gitti

Türkiye, gruptaki 3. maçında yarın Letonya ile karşılaşacak

15.6.2023

Gazete

A Milli takım Riga’ya gitti
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosunda yer almayan Cenk Tosun ayyıldızlı ekibin idmanını ziyaret ederken, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşan Çağlar milli takım kampından ayrıldı. Çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan milliler, 14.45'te kalkan uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti. Türkiye, yarın 21.45'te Letonya'ya konuk olacak.
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