  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Maitland-Niles’e hücum

Maitland-Niles’e hücum

Arsenal ile sözleşmesi sona eren oyuncu Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer listesinde

Maitland-Niles’e hücum
Arsenal ile sözleşmesi biten Ainsley Maitland- Niles için Türkiye'den üç kulüp devreye girdi. The Sun'ın haberine göre kulübüyle sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde. Ainsley Maitland- Niles, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık geçirmişti. İngiliz oyuncu, Southampton'da oynadığı 26 maçta hiç gol bulamazken, bir kez asist yaptı. Maitland- Niles, altyapısından yetiştiği Arsenal'da 132 kez forma giyerken, 3 gol 8 asist kaydetti. Kariyerinde Arsenal ve Southampton'ın yanı sıra Ipswich Town, West Bromwich ve Roma'da da oynadı. Orta sahanın sağında, sağ bekte ve merkez ortada görev alabilen oyuncu için Avrupa'dan da birçok kulüp devrede. Crystal Palace, Everton ve West Ham United'ın başarılı ismi yakın takibe aldığı öne sürülürken yaz transfer döneminde hangi kulübün mutlu sona ulaşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA