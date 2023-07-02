Maitland-Niles’e hücum

Arsenal ile sözleşmesi biten Ainsley Maitland- Niles için Türkiye'den üç kulüp devreye girdi. The Sun'ın haberine göre kulübüyle sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde. Ainsley Maitland- Niles, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık geçirmişti. İngiliz oyuncu, Southampton'da oynadığı 26 maçta hiç gol bulamazken, bir kez asist yaptı. Maitland- Niles, altyapısından yetiştiği Arsenal'da 132 kez forma giyerken, 3 gol 8 asist kaydetti. Kariyerinde Arsenal ve Southampton'ın yanı sıra Ipswich Town, West Bromwich ve Roma'da da oynadı. Orta sahanın sağında, sağ bekte ve merkez ortada görev alabilen oyuncu için Avrupa'dan da birçok kulüp devrede. Crystal Palace, Everton ve West Ham United'ın başarılı ismi yakın takibe aldığı öne sürülürken yaz transfer döneminde hangi kulübün mutlu sona ulaşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.