Son finalist Kyrgios Wimbledon’dan çekildi

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'ın geçen yılki finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios, sakatlık nedeniyle bu yılki organizasyona katılamayacak. Yazılı açıklamada bulunan Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon'da mücadele edemeyeceğini belirtti. Geçen yılki finalde Sırp Novak Djokovic'e 3-1 yenilen dünya 33 numarası Kyrgios, bugün başlayan organizasyonun favorileri arasında gösteriliyordu. Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios uzun bir süredir kortlardan uzak kalmıştı.