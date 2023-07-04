  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Son finalist Kyrgios Wimbledon’dan çekildi

Son finalist Kyrgios Wimbledon’dan çekildi

Son finalist Kyrgios Wimbledon’dan çekildi
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'ın geçen yılki finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios, sakatlık nedeniyle bu yılki organizasyona katılamayacak. Yazılı açıklamada bulunan Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon'da mücadele edemeyeceğini belirtti. Geçen yılki finalde Sırp Novak Djokovic'e 3-1 yenilen dünya 33 numarası Kyrgios, bugün başlayan organizasyonun favorileri arasında gösteriliyordu. Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios uzun bir süredir kortlardan uzak kalmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA