Van der Sar’dan kötü haber geldi

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Edwin van der Sar'dan şok bir haber geldi. Yaz tatilini Hırvatistan'da sürdüren Van der Sar, beyin kanaması geçirdi. Helikopterle hastaneye kaldırılan Hollandalı efsane, yoğun bakım ünitesinde kalıyor. İlk 24 saatlik sürecin rahatsızlığında kritik öneme sahip olduğu aktarılmakta. Edwin van der Sar, geçtiğimiz ayın başında Ajax'taki idari görevinden ayrılmıştı. Artan eleştiriler sonrası 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Hollandalı efsane, "Artık kendimi biraz uzaklaştırmam, rahatlamam ve başka şeylerle uğraşmam" gerekiyor ifadelerini kullanmıştı. Edwin van der Sar'ın yaşadığı sağlık sorununa ilişkin bir açıklama yapan Ajax, "Cuma günü Edwin van der Sar'ın beyin çevresinde bir kanam gerçekleşti. Şu anda hastanede yoğun bakımda ve durumu stabil. Daha somut bilgiler edinildiğinde günceleme sağlanacak. Tüm Ajax, Edwin'e acil şifalar diliyoruz. Aklımız sende" denildi.