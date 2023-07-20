Ndombele savaşı

Süper Lig'de '3 büyükler' olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da birbirlerine saha dışında da rakip olmaya devam ediyorlar. Fenerbahçe ile Beşiktaş Tadic ve Lyanco, Galatasaray ile Beşiktaş Halil Dervişoğlu ve Fenerbahçe ile Galatasaray daha önce Paredes, Szymanski için karşı karşıya gelirken, bu iki takım bu kez Tanguy Ndombele için kapışacak. Orta sahaya transfer yapmak isteyen iki ezeli rakip de Tottenham'ın 26 yaşındaki Fransız oyuncusu için devreye girdi. Galatasaray'ın İngiliz ekibine Tanguy Ndombele için yaptığı 4 yıllık ödeme planıyla toplam 8 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.

BONSERVİS BEDELİ YÜKSEK

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ndombele transferi, Totenham'ın bonservis beklentisi ve oyuncunun 4.7 milyon Euro'luk net maaşı nedeniyle zor görünüyor. 2019 yılında Olimpik Lyon'dan 62 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği yıldız ismi ucuza bırakmak istemeyen İngiliz ekibi çift haneli bonservis bedeli istiyor. Geçen sezonu İtalya temsilcisi Napoli'de kiralık olarak geçiren Fransız oyuncu, 40 maçta görev aldı, 2 gol, bir asistlik performans sergiledi.

CENGİZ ÜNDER İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi alan sarı-lacivertliler, sağ kanadını da Cengiz Ünder'le güçlendirecek. Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan yönetim, işi resmiyete döktü ve Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı. Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi. Ancak Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon Euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

BECAO'DAN SONRA FRENE BASACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno'nun İzmir'deki Tarihi Asansör'ün sokağında yer alan evinin restore edildikten sonra Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi olarak kullanılması için yapılan açılışa katıldı. Burada transfer gündemini değerlendiren Koç, "Büyük beklentiler yaratılıyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basacağız. Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor" dedi.