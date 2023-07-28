Denizli Basket bombaladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, dış transferdeki suskunluğunu bozdu. Denizli temsilcisi dış transferde üç yabancı oyuncuyla birden sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, Amerika Chicago Bulls'dan Daniel Oturu, Amerikalı guard Jalen Hudson ve Belçika Oostende'den Vrenz Bileijenbergh'i renklerine bağladı.

24 yaşında olan ve 5 numara pozisyonda oynayan Oturu, NBA'de 3 sezon boyunca Los Angeles Clippers ve Toronto Raptors formalarıyla mücadele ederken NBA G League'de ise Windy City Bulls ve son olarak 2023 NBA Yaz Ligi'nde Chicago Bulls forması giydi.

KARİYERLERİ ÇOK PARLAK

Belçika basketbolunun en önemli isimlerinden 23 yaşındaki Vrenz Bleijenbergh ise 208 cm boyunda ve 3 numara pozisyonunda oynuyor. Bleijenbergh geçtiğimiz sezon Belçika Ligi Final MVP'si seçilirken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterildi. 26 yaşındaki Amerikalı guard Jalen Hudson, TNT Tropang, Larissa, Florida Üniversitesi'nde oynarken Cleveland Cavaliers ile NBA Yaz Ligi'nde de forma giydi.

HUDSON, EN SKORER İSİM

1.98 boyundaki Amerikalı guard Jalen Hudson, İsrail Ligi'nde 19.4 sayı 6.6 ribaund 2 asist, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 17 sayı 4 ribaund 2 asist ortalamaları ile her iki ligin de en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.