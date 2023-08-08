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Haberler Spor Bodrum'a Boşnak kanat

Bodrum'a Boşnak kanat

Yeşil-beyazlıların, son olarak Hansa Rostock’tan ayrılan 29 yaşındaki Haris Duljevic ile görüştüğü iddia edildi.

Bodrum’a Boşnak kanat

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bodrumspor'da kanat arayışları sürüyor. Yeşil-beyazlıların, son iki sezondur Alman temsilcisi Hansa Rostock formasını terleten 29 yaşındaki sol kanat Haris Duljevic'i gündemine aldığı iddia edildi. Muhammed Gönülaçar, Aldair Djalo Balde, Celutska, Pedro Brazao ve Burak Çoban'ı renklerine katan Muğla temsilcisinin kanat bölgesi için Boşnak oyuncuyla temasa geçtiği belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bodrumspor'un transfer listesinde yer aldığı ifade edilen Duljevic'in bonservisi elinde bulunurken kurmayların maaş konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in Novi Grad ekibinde başlayan deneyimli futbolcu, FK Olimpik, Celik Zenica, FK Sarajevo, Dresden, Nimes Olympique ekiplerinde de oynadı. Duljevic, geride kalan sezonda Almanya 2. Ligi'nde 19 mücadelede görev yaparken, 1 asiste imza attı.

BODRUMSPOR 'BODRUM FK' OLDU

Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de Play-Off Finali oynamayı başaran Bodrumspor'un ismi değişti. Yeni sezon öncesi 12 yıl başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakaya'nın görevini kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devrettiği yeşil-beyazlıların ismi Bodrum FK oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla isim değişikliği TFF'nin resmi internet sitesinde de düzenlendi.

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