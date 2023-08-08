İbrahim Kutlay’ın oğlu Ömer Real Madrid’de

ESKİ milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımına transfer oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Ömer Kutluay, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olan milli futbolcu Arda Güler gibi Barcelona'nın teklifini redderek başkent ekibine imza attı. Arda Güler, genç yıldız adayına videolu mesaj ile hoşgeldin dedi.