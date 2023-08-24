Arkas Spor’da iki imza daha

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona iddialı girebilmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi dış transferde 2 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Mavi-beyazlılar, 23 yaşındaki Kanadalı milli smaçör Jordan Canham ve Galatasaray'dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk'le sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlılar iki voleybolcu için, "Hoşgeldin" mesajı yayınladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen 23 yaşındaki smaçör en son Alberta Üniversitesi Takımı'nda mücadele etti. Arkas Spor, geçtiğmiz günlerde Monza'dan Alman pasör çaprazı György Grozer, Galatasaray'dan libero Onurcan Çakır ve Altekma'dan orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'le anlaşmıştı.