Kuntz gitti Montella geldi

A Milli Takım'da dün beklenen gelişme yaşandı ve T ürkiye Futbol Federasyonu (TFF), ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı. Dün acil olarak Alman çalıştırıcıyla bir toplantı yapan federasyon, daha sonra ayrılığı açıkladı. Kuntz'un yerine göreve İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile anlaşıldı. Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında 20 maça çıktı. Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 16'sı resmi, 4'ü özel olmak üzere 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada Alman hocaya teşekkür edildi.

MONTELLA ÜÇ YILLIK İMZA ATACAK

Kuntz'un ayrılığının ardından daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde TFF yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan son görüşmenin ardından taraflar 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Montella'nın yanına, daha önce Adana Demirspor'da çalıştığı ve Türkiye'yi tanıyan 3 yardımcısını da aldığı ifade ediliyor. Bu yardımcılar arasında Daniele Russo (Baş yardımcı antrenör), Massimo Crivellero (Maç analisti) ve Polino Pierpaulo (Atletik performans antrenörü) bulunuyor.

MONTELLA KİMDİR?

2010 yılında futbolculuk kariyerine son veren Montella'nın futbolculuk dönemindeki en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve keskin vuruşlarıyla rakip kalecileri zorlayan bir golcü olmasıydı. Futbolculuk kariyerinin ardından Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini AS Roma'nın altyapısında yaşadı. Daha sonra Serie A'da Fiorentina, Sampdoria, AC Milan ve Catania gibi kulüplerin başında teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli hoca ayrıca 1 yıl da Sevilla'yı çalıştırdıktan sonra Türkiye'de Adana Demirspor'un başına geldi. Montella'nın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biri, Fiorentina'yı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşımasıydı. İtalyan teknik adam, oyun felsefesinde hücum futboluna ve organizasyona önem veren bir stil benimsiyor.