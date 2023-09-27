Korkmaz’ın vazgeçilmezleri

Trendyol Birinci Lig'in ilk haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla Play-Off hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü, gösterdiği performansla zirve yarışında 'bende varım' diyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda 9 isim tüm maçlarda forma giydi.

Alperen Uysal, Daniel Graovac, Ayberk Karapo, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak, Demba Diallo, Sandro Lima ve Doğukan Emeksiz tecrübeli hocanın vazgeçilmezleri olarak dikkatleri çekti. Başaralı teknik adam özellikle savunma hattında hiç değişikliğe gitmedi. Alperen, Ayberk, Kaan ve Graovac 6 maçın hepsine ilk 11'de başladı. Bu oyuncuları 5 maçla Domgjoni Kerim Frei ve Tugay Kaçar izledi. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Graovac, Göztepe maçında gördüğü direkt kırmızı kart sonrası cezalı duruma düştü.