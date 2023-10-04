Yalçın’dan milli takım açıklaması

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın katıldığı bir televizyon programında A Milli Futbol Takımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TFF'den teklif beklediğini dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Montella, Kuntz ya da başka bir isim gelir. Burada karar mercii Türkiye Futbol Federasyonu. Montella'nın Adana Demirspor'da 4. olması burası için yeterli görünmesi ve başarılı olarak adlandırılıyorsa, bizim bu kadar başarımız da başarılı olarak adlandırılabilir. Benim bir Türk olarak, içimi acıtan Türk antrenörleri bu kadar yetersiz göstermek sağlıklı olmadı. Federasyon başkanı kriter olarak Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi. Ondan sonra "geleceği parlak bir hoca aldık" dedi. Bu bana çok dokundu. Türkiye'de geleceği parlak bir tane hoca yok mu, bulamadın mı? Böyle bir açıklamaya üzüldüm" dedi. Stefan Kuntz için de konuşan Yalçın, "Stefan Kuntz bana göre hoca değil. Ne başarısı var? Belki ileride bir şeyler kanıtlayıp geri döner. Ama şu aşamada milli takım düzeyinde bir isim değil" diye konuştu.