Simeone’den Arda’ya ziyaret

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile zirveye yerleşen eski milli yıldız Arda Turan'ın dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Arjantinli teknik adam, Arda Turan ile sohbet ederek fikir alışverinde bulundu. Tecrübeli teknik direktör ayrıca Eyüpspor'un teknik ekibine ve futbolcularına başarı diledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Simeone'nin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Turan, paylaşımında, "Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim" ifadelerine yer verdi.