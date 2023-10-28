2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta ateş hattından kurtulma ve zirve mücadelesi veren Ege temsilcileri, bugün kritik maçlarda 3 puan arayacak. Kırmızı Grup bugün Ege derbisine sahne olacak.

Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te Somaspor ile Denizlispor 3 puan için kapışacak.

Aynı grupta mücadele eden Fethiyespor ise İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ateş hattındaki Uşakspor ise kurtuluş mücadelesi için 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak.

FIRTINA YENİ HOCASIYLA

Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 yeni teknik patronu Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki ilk maçta Adıyaman FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kahta İlçe Stadı'ndaki müsabakada Adem Cinek düdük çalacak. Yine Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak maçı Efe Tanrıverdi yönetecek. Geçen hafta ilk kez kazanan Altınordu, Z.Kömür'e konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek. Bu üç maç da saat 14.00'te başlayacak.