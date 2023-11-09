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Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma daha son 16 bileti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma daha son 16 bileti

Leipzig ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu garantilemesinin ardından Real Madrid, Inter ve Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 takıma daha son 16 bileti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezon grup aşamasının 4. hafta sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16 biletini aldı.

Real Madrid, Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağlarıyla sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada yararlanamadı.

İspanyol takımındaki milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi açık kulübesinden takip etti.

D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 16. turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-İnter (İtalya): 0-1

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