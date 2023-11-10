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Arkas Spor fren yaptı

HABER MERKEZİ
Arkas Spor fren yaptı
EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor, önceki gün oynanan maçta Halkbank'a deplasmanda 3-1 kaybederek 2 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Efeler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçında 2 mağlubiyet alan Arkas Spor, daha sonra oynadığı Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor müsabakalarını kazanarak 2 maçlık galibiyet serisine imza attı. Bu seriyi devam ettirmek isteyen İzmir temsilcisi, Halkbank'a yenilerek fren yaptı ve ligdeki 3. mağlubiyetini elde etmiş oldu. İzmir ekibi puan tablosunda 9. sırada kalırken 6. hafta mücadelesinde pazar günü evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
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