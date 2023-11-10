Bornova 1877 3 maçtır suskun

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bornova 1877, skor üretmekte zorluk çekiyor. Tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele eden İzmir temsilcisi, ilk 5 haftada müthiş bir performans sergileyerek rakip ağları 16 kez sarsmıştı. Ancak son 3 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen İzmir ekibi, gol üretmekte de sıkıntı yaşıyor. Bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandıran Bornova, ilk 5 maçtaki performansını aramaya başladı. Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, ön bölgedeki oyuncularıyla birebir görüşerek sorunu çözmeye çalışıyor. Bornova, Pazar günü Kuşadasıspor'u yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor