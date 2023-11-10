TFF, şeffaf olmayı seçti

VAR hakemi Hakan Ceylan'a kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Leyla Ceylan tarafından Yeni Asır'da gündeme gelen bomba iddialarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün ilk kez açıklama geldi. TFF'nin son günlerde kamuoyunu meşgul eden iddialara ilişkin yeni bir dönemin ilk adımını atarak yaptığı açıklamasında "Şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini bugün itibarıyla hayata geçiriyor" sözlerini kullanması ise dikkat çekti.

HAKAN CEYLAN'A GÖREV YOK

Leyla Ceylan'ın Yeni Asır'da yer alan açıklamalarını dikkate alan TFF'nin Hakan Ceylan'a 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren görev vermeme kararı aldığı ortaya çıktı. TFF bununla ilgili "Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan tarafından ortaya atılan bu iddia bir gazetede yer almış ve boşanma davası ile yargıya taşınmıştır ve yargı süreci devam etmektedir. Sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren müsabakalarda görev verilmemiştir" açıklamasını yaptı. Ceylan tarafından ortaya atılan hakemlerin FIFA'ya sahte sağlık raporu gönderildiği iddialarıyla ilgili, "Adı geçen 3 hakem (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler), MHK talimatına göre 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken hakemlik yapabileceklerine dair sağlık raporlarını almışlardır" denildi.

RAPORLAR ONAYLANDI

Yazılı açıklamanın devamında, "Ancak söz konusu hakemler, Ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece daha önce Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa Eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

KONU ETİK KURULU'NA SEVK EDİLDİ

TFF, eski MHK başkanı Lale Orta'nın F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntülerini göndermesiyle ilgili olarak da "VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır. Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir" dedi.

KOÇ: BAKANLIĞA VE TFF'YE BAŞVURU YAPACAĞIZ

F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, dün TFF'nin açıklamaları ve gündem ile ilgili konuştu. Koç, "TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Koç şöyle devam etti: "Niye MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu '1 dakika bile durmaması gereken hakemler var' dedi. Çağırın sorun, niye bunu dedi. TFF, sorunların dibine inmek için gerekli cesareti göstermiyor. Bazen alın teri, bazen akıl teri, bazen cesaret gerekiyor. Bunları göremiyoruz. Kusura bakmayın. Sorunların dibine inmek mümkündür. Genel kanaatimiz bu yönde. 'Bu iş böyle gitmez. Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız. Mevcut insanlarla yeni sisteme geçilmesi yönünde tereddütlerimiz var. TFF yöneticileri daha aktif olmalı. Kullanılan danışmanlar yeterli değil. Futbolumuzu en çok kirleten bahis, şike ve hakemlerle ilgili TFF'ye ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağız. 'Hakemler, hata yapınca bir bedeli yok. Alt liglerde de, üst liglerde de... Hakemler bugüne kadar hiç bedel ödememiş. TFF'yi de kimse mahkemeye veremiyor. Bunun da verdiği bir rahatlık, konfor var. Kulüplere, başkanlara, hocalara ceza vererek değil Türk futbolunun marka değerini sorunları çözerek yükseltirsiniz."