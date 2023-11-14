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Bucaspor 1928 gurbette kayıp

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 gurbette kayıp
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirvenin gerisine düştü. Kırşehir FSK ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, dış sahada oynadığı 6 maçın 5'inden beraberlik elde ederek toplam 10 puan kaybetti. İzmir temsilcisi 23 puana ulaşarak puan cetvelinde 1 basamak düştü ve kendine 5. sırada yer buldu. Yeni teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ise çıktığı 3 karşılaşmadan 4 puan kaybederek kötü bir başlangıca imza attı. Dumlupınar toparlanma sürecine girdiklerini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda takımın daha iyi olacağına inanıyorum. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Zor bir gruptayız" ifadelerini kullandı.
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