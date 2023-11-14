Manisa toz duman

Trendyol 1. Lig'de sezona flaş transferler ve direkt şampiyonluk hedefiyle hız bir giriş yapan Manisa FK, geride kalan 12 haftada umduğunu bulamadı. Ligde son olarak ilk iki yarışı veren Bandırma'ya 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar direkt rakiplerine karşı oldukça bonkör davrandı. Sezonun açılış maçında şu an ikinci sırada olan Kocaeli'yi yenerek başlayan, Manisa FK sonrasında Play-Off ve ilk iki mücadelesi veren rakipleriyle oynadığı 7 maçtan 4 beraberlik çıkarabilirken, 3 yenilgi aldı. Manisa ekibi, yarışın içindeki Keçiörengücü (0-0), Gençlerbirliği (1-1), Sakarya (1-1) ve Çorum FK (2-2) ile berabere kalırken, Göztepe (1-0) yenilgisinin ardından üst üste Bodrum ve Bandırma'ya da aynı skorlarla 2-0 yenilerek Play-Off hattından uzaklaştı.

İLK 7'NİN 5 PUAN GERİSİNDE

Kritik 7 maçta sadece 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, 17 puanlık önemli bir kayıp yaşadı. Ligde 11. sıraya gerileyen siyah-beyazlı ekip 14 puanda kalırken, 7. sıradaki Sakarya'nın 5, ikinci basamaktaki Kocaeli'nin ise 12 puan gerisine düştü.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA YÜKSELDİ

SEZONA 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanla başlayan ve ilk ikinin en güçlü adayları arasında gösterilen Manisa FK sonrasında tepetaklak oldu. Siyahbeyazlılar, son 8 maçta sadece 4 puan alabilirken, 4 yenilgi ile Play- Off hattından da çıkarak hedefin uzağında kaldı. Milli arada yaralarını sarmaya çalışacak olan Manisa ekibi, ilk maçında deplasmanda lider Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

ÖZKÖYLÜ DE ÇARE OLAMADI

MANİSA FK'nın irtifa kaybına teknik direktör değişikliği de çare olamadı. Siyah-beyazlılar son Ümraniye yenilgisiyle sezona başladığı Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırmış, 10. haftanın başında deneyimli teknik adam Osman Özköylü'yü takımın başına getirmişti. Ancak Manisa FK ile 3 maça çıkan Özköylü galibiyetle tanışamadı. Bandırma maçında cezası nedeniyle tribünde olan Özköylü, Çorum beraberliği ile Manisa'daki kariyerine başlarken Bodrum FK'nın ardından Bandırma önünde de hezimet yaşadı. Genç teknik adamın da kulüpteki geleceği sorgulanmaya başlandı.