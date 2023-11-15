Kara Kartal’dan Godoy hamlesi

SÜPER Lig ve Konferans Lig'inde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta göreve yeni başlayan Rıza Çalımbay, listesini oluşturuyor. Beşiktaş başkan adaylarının desteğini açıkladığı tecrübeli teknik adamın sağ bek için belirlediği ismin belli olduğu öne sürüldü. Yaz transfer döneminde de ismi gündeme gelen Leonardo Godoy için siyah-beyazlıların nabız yokladığı öne sürüldü. Estudiantes'e de forma giyen yıldız futbolcunun da gelmek istediği öğrenilirken, Arjantin ekibinin 3.5 milyon Euro istediği belirtildi. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 sene kaldığı öğrenildi. Leonardo Godoy, kariyerinde; Rafaela, CA Talleres ve Estudiantes formaları giydi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncunun takım aranması için menajerine talimat verdiği iddia edildi. Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın transfere gaz vereceği kulislerde konuşuluyor.