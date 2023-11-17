Cezalarla tarihe geçti

TRENDYOL 1. Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan ilginç bir rekora imza attı. Genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon kartı talimatlarına rağmen kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi ve rekor bir para cezası ödedi. İlk ihlalinde uyarıldıktan sonra diğerlerinde para cezaları almaya başlamasına rağmen kural ihlaline adeta kasıtlı olarak devam eden genç teknik adam, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edilmiş ve 29 bin 250 TL daha para cezası almıştı. 10'uncu haftada Bandırmaspor karşısında da aynı ihlalden 39 bin TL ceza alan Turan, böylece 12 haftada 5 kez aynı kuralı ihlal etmiş oldu. Arda Turan akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçti.