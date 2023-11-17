İsrail’in zulmüne karşı omuz omuza

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıları sürüyor. Adeta soykırımın yaşandığı Gazze'de bugüne kadar 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de spor camiasından geldi. Türkiye'nin 4 büyük kulübünün taraftar grupları İsrail için dev bir protestoya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar grupları yaptığı ortak açıklamayla İsrail'e karşı tepkilerini göstermek üzere bir gösteri düzenleyecek. Yapılan ortak açıklamada dünyanın İsrail'in zulmüne sessiz kaldığının altı çizilirken, savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan İsrail'e karşı sessiz kalınamayacağının mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada tüm taraftar grupları ve temsilcilerinin 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanacağı ve İsrail zulmüne vicdani tepki göstermek isteyen herkesi burada bekledikleri ifade edildi.