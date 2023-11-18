Aliağa FK farkı açmak istiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 10 hafta itibariyle 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puanla lider olan Aliağa FK, galibiyet serisiyle zirvede farkı daha da açmak istiyor. Bu hafta yarın 14.00'te evinde Mardin 1969'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, en yakın takipçilerinin zorlu deplasmanlara çıkacağı haftada kazanarak puan farkını büyütmenin peşinde. Teknik direktör Hakan Şapçı, "Yenilmezlik serisinin devam edeceğine inanıyorum, Aliağa'ya ve takımıma çok güveniyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz" diye konuştu.