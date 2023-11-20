Manisa yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki haftadır kazanamayan sezonun flaş ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 13 sayı farkla mağlup oldu: 69-82. Yeşil-beyazlılar, üst üste üçüncü yenilgisini alarak Play-Off yarışışında ağır yara aldı. Müsabakaya iki takımda pota altında etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyot 16-16'lık eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte oyunda ağırlığını hissettiren sarılacivertliler, devreye 35-30 önde girdi.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Üçüncü periyotta Manisa BŞB'nin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe farkı çift hanelere taşıdı. Manisa ekibi rakibini yakalayamazken, Fenerbahçe Beko son bölüme 59-50'lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü çeyrekte Manisa ekibi oyundan tamamen koptu. Oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı tekrar çift hanelere taşıdı. Manisa BŞB, parkeden 13 sayı farkla 82-69 mağlup ayrıldı.

MANİSA BŞB TEPETAKLAK

Sezona fırtına gibi giren ve üst sıralara konumlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligde üçte üç yaptıktan sonra üst üste iki deplasman maçında önce Beşiktaş Emlakjet'e ardından Aliağa Petkimspor'a mağlup olan Manisa ekibi, son olarak dün sahasında Fenerbahçe Beko'ya da yenilerek galibiyeti unuttu.