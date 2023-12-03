Galatasaray çok rahat

TRENDYOL Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. 35'te Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete'nin plasesini kaleci Erdem kornere gönderdi.

DEĞİŞİKLİK SONUÇ VERDİ

İKİNCİ yarıya iki değişiklikle başlayan sarı-kırmızılılar baskısını artırdı. 64'te Bakambu'nun girmesiyle çift forvete dönen Aslan 70'te golü buldu. Mertens'in şutunu kaleci Erdem çeldi. Dönen topu Bakambu kafayla ağlara gönderdi. 82'de Faslı yıldız Hakim Ziyech'in 30 metreden çektiği sert şut Erdem'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve maç 2-0 sona erdi.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI ICARDİ

GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan yine büyük ilgi gördü. Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.