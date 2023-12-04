Beşiktaş’ta 35’inci Başkan Hasan Arat

Beşiktaş kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi. Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7 bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı. Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti. Kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Arat, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi verdi. İşimiz şimdi başlıyor. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı. Arat, konuşmasının ardından ekibinde bulunan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile birlikte kongre üyelerini selamladı.