Bucaspor takıldı

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, evinde konuk ettiği zirve ortağı 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmir temsilcisi maçın henüz başında öne geçse de skoru koruyamadı. 4'te Yasin'in sağdan içeri çevirdiği topa Ahmet aslan dokundu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 29'da Erhan Çelenk rakibine yaptığı sert faul sonraki ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun duşunda kaldı. 34'te konuk ekibin cevabı geldi. Ali Han'ın sol kanattan sert şutu Kıvanç'tan döndü, Batuhan skoru eşitledi: 1-1. 44'te Hurşit'in kullandığı serbest vuruş direği sıyırarak auta çıktı. Karşılaşmada ikinci yarıda her iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanırken, maç orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 77'de Taşkın'ın kullandığı kornerde Furkan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı. 84'te serbest vuruşta topun başına geçen Mazlum'un şutu kaleyi bulmadı. Maçta gol sesi çıkmayınca Bucaspor 1928 tek puanla yetindi.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

İzmir temsilcisinin taraftarları Karadeniz ekibiyle oynanan kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar her hafta olduğu gibi bu mücadelede de tribünlerdeki yerlerini alırken karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla futbolculara tam destek verdi.

EMRE DIŞARI ERHAN İÇERİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar dün oynanan zorlu randevuda kadroda tek değişiklik yaptı. Dumlupınar son oynanan Kırklarelispor maçında görev verdiği Emre Erdem'in yerine sağ bekte Erhan Kartal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

BERKE ÖZBAY / MİNİ YORUM

Galibiyete kırmızı kart engeli

PLAY-OFF hattında yer alan Bucaspor 1928, dün oldukça kritik maçta zirve ortağı 1461 Trabzon karşısında rakibine galibiyeti adeta hediye etti. Geçen haftayı Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle maç yapmadan geçen ve dinlenme fırsatı bulan İzmir temsilcisi mücadeleye oldukça hareketli başlarken, henüz 4. dakikada bulduğu golle büyük avantaj yakaladı. Sarı-lacivertliler skoru ve oyunun kontrolünü eline alsa da 29. dakikadan sonra olumlu tablo sona erdi. Sadece sezonun ilk maçında evinde puan kaybeden sarı-lacivertliler, dün şanssız bir şekilde 3 puanı tepti. İzmir ekibinin tecrübeli ismi Erhan Çelenk kırmızı kartla oyundan atılınca iyi oynayan Fırtına'nın etkinliği sona erdi. Bu kez konuk ekip 1461 Trabzon Bucaspor'un üstüne gelmeye başladı ve çok geçmeden eşitlik golünü buldu. İkinci yarıda İzmir temsilcisi savunmada başarılı bir görüntü çizerek rakibine net pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta sarı-lacivertliler hücumdan çok defansı düşündü. dü. Skoru tutmayı başaran Fırtına, kırmızı kart nedeniyle 1 puana şükretti. Bucaspor 1928 dün sahadan galibiyetle ayrılacak bir oyun ve enerji sahaya yansıttı ancak olmadı.