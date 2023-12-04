Karşıyaka kendini yaktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından taraftarı önünde düşme hattında son sıradaki Kemerkent Bulvarspor'a takılan Karşıyaka şampiyonluk yarışında yine ağır yara aldı. İleri uçta hafta içi sakatlanan Fatih Taşdelen ve takımdan ayrılmak isteyip kadroya alınmayan Emre Gemici'nin yerine Yasin Ozan-Adem Büyük rotasyonuyla çıktığı maçta özellikle ilk yarının başında Enes ve Mustafa Durgun'la üst üste net fırsatlardan yararlanamayan, Cenk Ahmet'le bir şutu da direkten dönen Kaf-Kaf, ikinci yarıda Barış Sağır'ın kale önünden mucizevi bir şekilde üstten auta atmayı başardığı şutta da golü bulamayınca 0-0 beraberliğe razı oldu.

Liderlik yarışında rakipleri olan Batman Petrolspor, Turgutluspor'un yanı sıra deplasmanda 9 kişi kalan Efeler 09 SFK'nın da kazandığı haftada evinde zayıf rakibine puan kaptıran Karşıyaka 23 puanda kalarak devrenin bitimine 2 maç kala zirvenin 4 puan gerisine düştü. Kalan 2 haftada 27 puanlı lider Batman Petrol, Kaf-Kaf gibi 2 maça, Turgutluspor ve Efeler 09 SFK ise birer maça çıkacak. Batman ve Turgutlu ilk yarının son haftasında birbirleriyle karşılaşacak. Bulvarspor beraberliğiyle devreyi lider bitirme fırsatını büyük oranda tepen Karşıyaka kalan iki maçını Hacettepe 1945 ve Sapanca Gençlikspor'la oynayacak.