Icardi için takas teklifi

İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Galatasray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas teklifinde bulunacak. Torino ekibi, Icardi ile Mattia Perin'i takaslamayı planlıyor. Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor.

Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi. Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti. 31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı. Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu. Tecrübeli eldivenin bonservis değeri ise 4 milyon Euro.