Potanın iki yüzü

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 5 Ege ekibi birbirinden farklı performanslar sergiliyor. Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Aliağa Petkimspor bu sezon aldığı sonuçlarla Play-Off hattında yer alıp zirve mücadelesi verirken, Yukatel Merkezefendi Denizli Basket ve Çağdaş Bodrum Spor alt sıralarda yer alarak kümede kalmaya çalışıyor. Sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk üç maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka daha sonra hızla toparlanarak üst sıralara tırmandı.

PETKİM SÜRPRİZ YAPTI

Son 5 mücadeleyi kazanan İzmir ekibi 17 puanla 3. sıraya çıktı. Sezona müthiş giren ve ilk 5 maçta 4 galibiyet alan Aliğa Petkim ise daha sonra çıktığı 5 maçta tam tersi bir performans sergilese de (4M, 1G) topladığı 15 puanla 7. sırada Play-Off hattında yer almayı başardı. Yine sezona harika bir giriş yapan Manisa BŞB de daha sonra üst üste 4 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı ancak son Telekom galibiyetiyle Play-Off hattına kendini attı.

KORKUYU YAKINDAN YAŞIYORLAR

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor 10 haftada 3 galibiyet alabildi. Muğla ekibi son olarak güçlü rakibi G.Saray'ı deplasmanda devirerek düşme hattından kurtulan ve tehlikeli bölgenin bir basamak üstüne yüksedi. Geçen sezon düşmekten son haftalarda kurtulan Merkezefendi ise ilk 10 haftalar itibariyle geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yıl ilk 10 maçta 4 galibiyet alan yeşil-siyahlılar, bu sezon sadece iki galibiyet alarak 12 puan topladı ve düşme hattında 15. sırada yer aldı.